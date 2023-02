Balneari: Santanchè, faremo la cosa giusta e in maniera strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i balneari, 30 mila aziende che spesso sono famiglie, "faremo la cosa giusta e in maniera strutturale perché non è più possibile andare avanti a forza di proroghe, non si da stabilità al sistema, non ci sono investimenti e si mettono tutti in una situazione di precarietà. Adesso hanno questa proroga, il ministro Fitto andrà in Europa e vedremo quello che possiamo fare". Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanchè, durante l'inaugurazione della Bit, la Borsa internazionale del turismo che ha aperto oggi a Fieramilano city. "Non è una mia delega o una mia competenza - ha ricordato il ministro - perché è del ministro del mare però la cosa certa che hanno capito e che noi li tuteliamo e li difendiamo", ha concluso. (Rem)