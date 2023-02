© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha votato al seggio di largo Castelseprio (Labaro). Il candidato ha espresso fiducia nell'esito del voto e ha fatto sapere che passerà la giornata di oggi e domani a casa in famiglia, mentre domani dalle 15, seguirà lo spoglio al comitato elettorale in via di Portonaccio. (Rer)