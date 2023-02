Migranti: ministra Germania Faeser, lavorare su una migliore suddivisione dei profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati europei devono lavorare per raggiungere una migliore suddivisione dei profughi che arrivano dall’Ucraina. Lo ha detto la ministra dell’Interno della Germania, Nancy Faeser, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco “Bild am Sonntag”. La ministra ha osservato che alcuni Paesi possono adoperarsi maggiormente al fine di alleviare la pressione che grava attualmente sugli Stati più vicini all’Ucraina. Faeser ha ricordato che la Polonia ha accolto circa 1,5 milioni di profughi a fronte della Spagna che ne ha ricevuti 160 mila.(Geb)