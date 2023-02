Turismo: Santanchè, dobbiamo dimostrare di essere la nazione più brava a sapersi vendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo c’è voglia di Italia, "siamo la nazione più bella dobbiamo dimostrare di essere la nazione più brava a sapersi vendere".Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanchè, all'inaugurazione della Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso a Milano. "Spesso ci dimentichiamo che abbiamo il terzo marchio al mondo che è il Made in Italy e non lo comunichiamo non capendo che è un elemento competitivo straordinario. Un dato che ci comunica una ricerca è che i turisti che vengono in Italia sono disposti a spendere il 20 per cento in più in prodotti e servizi italiani". Rispondendo a chi le ha chiesto se il ritorno del turismo a lungo raggio Sia l'elemento caratterizzante di questa stagione, il ministro ha risposto che "abbiamo un po' tutti i tipi di turismo, intanto oggi siamo alla Bit che è una eccellenza italiana che tutto il mondo ci invidia". Il ministro è poi intervenuta sul tema del budget che gli italiani mettono a disposizione per le vacanze del 2023, aumentato rispetto agli anni scorsi, spiegando che "stanno cambiando un po’ le tendenze, prima c’erano altri desideri come abiti e arredamento, che ci sono ancora, ma visto che siamo stati chiusi per oltre due anni c'è la voglia di andare in giro per il mondo, ma anche in Italia perché il Covid ha fatto riscoprire il turismo di prossimità". "Sono sicura che il 2023 sarà l’anno della svolta - ha concluso - ricordando che siamo ancora sotto il 10 per cento rispetto ai dati pre Covid". (Rem)