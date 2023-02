Siria: undici persone uccise in attacco attribuito allo Stato islamico vicino a Palmira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici persone, per lo più civili, sono rimaste uccise in un attacco attribuito all’organizzazione dello Stato islamico vicino a Palmira, nella Siria centrale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo. Il gruppo jihadista avrebbe attaccato “75 persone mentre raccoglievano tartufi nella zona di Palmira, nella campagna orientale di Homs” uccidendo dieci civili, tra i quali una donna, e un membro delle forze governative siriane, mentre altre persone risultano ancora disperse. (Lib)