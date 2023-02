Vietnam: collisione tra navi di Singapore e Bahamas lungo il fiume Long Tau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave container registrata a Singapore si è scontrata con un battello bahamense lungo il fiume Long Tau a Città di Ho Chi Minh, in Vietnam. Lo riporta il quotidiano locale "VnExpress", secondo cui le due imbarcazioni stavano procedendo su rotte opposte al momento dello scontro. L'Autorità marittima e portuale di Singapore (Mpa) ha confermato l'incidente, precisando che non vi sono feriti e che entrambe le navi sono "in condizioni stabili". Sull'episodio verrà comunque aperta un'indagine. (Fim)