Algeria: ministro Energia, esportazioni gas verso l'Italia aumentate del 10 per cento nel 2022

- Le esportazioni di gas naturale dall’Algeria verso l’Italia sono aumentate del 10 per cento nel 2022. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, in un’intervista al quotidiano “El Khabar”, sottolineando che il Paese nordafricano ha aumentato le sue riserve di idrocarburi di circa il 2 per cento tra il 2021 e il 2022. "L'Algeria cerca di consolidare il suo ruolo di fornitore affidabile per l'Europa, nel quadro del rispetto dei contratti tra Sonatrach e le aziende europee", ha dichiarato il ministro, spiegando che Algeri è diventata il terzo fornitore di gas ai Paesi dell’Unione europea dopo Russia e Norvegia “a causa della situazione geopolitica e la decisione europea di ridurre la dipendenza dalle forniture di gas russo”. “A questo proposito, l’Algeria ha fornito all’Italia oltre 25 miliardi di metri cubi di gas nel 2022, con un incremento del 10 per cento”, ha affermato Arkab, sottolineando che i ricavi nel settore degli idrocarburi hanno registrato un aumento del 68 per cento nel 2022 raggiungendo i 59,8 miliardi di dollari, rispetto ai 35,5 miliardi di dollari nel 2021. Per quanto riguarda il ruolo dell’Opec+ nella stabilizzazione dei mercati petroliferi mondiali, il ministro algerino ha affermato che "l'organizzazione mira a raggiungere la sicurezza energetica globale, in coordinamento tra paesi membri e non membri, per mantenere l'equilibrio del mercato”.(Ala)