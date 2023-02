Turchia-Siria: Papa, rimaniamo vicini a popolazioni con preghiere e atti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco prima della recita dell'Angelus al piazza San Pietro, ha raccomandato di "continuare a stare vicini con la preghiera e il sostegno concreto alle popolazioni terremotate in Siria e Turchia". Quindi il Pontefice ha commentato: "Stavo vedendo le fotografie di questa catastrofe, il dolore di questi popoli che soffrono: preghiamo per loro, non dimentichiamoli e pensiamo a cosa possiamo fare per loro". (Civ)