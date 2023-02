Molise: Boccardo (Uil) su Tpl, da subito contrari a bando, Tar ci ha dato ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il Tar si sostituisce alla Regione a garanzia dei diritti dei cittadini e questa volta lo fa per il trasporto pubblico. Dopo la sonora bocciatura del bando, la soluzione proposta e approvata dal consiglio è la costituzione di una società in House, come si apprende dalla stampa. Rispetto ad un tema di gestione di servizio pubblico, sorgono molte perplessità sulla garanzia dei servizi, sui costi che la gestione complessiva nuova comporterà e ci chiediamo se al Consiglio sia stata presentata una valutazione tecnico economica sulla fattibilità dell'operazione, sul rapporto costi benefici e sui principi di efficienza e efficacia che dovrebbero guidare le scelte della Pa". Lo afferma in una nota la segretaria generale Uil Molise, Tecla Boccardo. "Queste scelte, invece, a 3 mesi dal voto, destano molti dubbi sulla realizzazione a vantaggio di cittadini e lavoratori. Tuttavia - prosegue - pare che la fantasia superi la realtà, considerato che manca persino il piano dei trasporti aggiornato che attualmente prevede il ricorso al mercato e non a una società in House. Inoltre se il risparmio economico si raggiunge utilizzando le modalità previste nel bando, ancora una volta diciamo che non ci siamo e non accettiamo il taglio di servizi e personale. Dopodiché, se il piano approvato per il rinnovamento del parco auto si completerà solo nel 2025, con quali autobus la regione effettuerà i servizi?". (segue) (Com)