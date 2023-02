Cospito: De Corato, presenterò in Parlamento disegno di Legge che introduca il reato di "terrorismo di piazza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto ieri" a Milano "non è più tollerabile e ammissibile. Basta con Agenti che pagano sulla loro pelle l'esplodere di violenze da parte di questi teppisti che hanno protezione e appoggi anche nella Sinistra Milanese. Dopo l'ennesimo bollettino di guerra di ieri sera, sono pronto, raccogliendo l'appello del Sindacato di Polizia, a presentare in Parlamento un disegno di Legge che introduca il reato di 'terrorismo di piazza' nel Codice penale". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando le parole del segretario generale della Fsp Polizia di Stato, Valter Mazzetti, che ha manifestato la sua delusione e rabbia rispetto a quanto accaduto ieri, nel corso della manifestazione degli anarchici a Milano a sostegno di Alfredo Cospito, in cui sono rimasti feriti 6 agenti. "Quello che proporrò - spiega -, come richiesto è da un lato l'introduzione di due norme – gli articoli 613 quater e quinquies del Codice penale – che prevedono l'inasprimento delle pene per chiunque provoca incidenti nelle manifestazioni e anche la punibilità di chi istiga alla violenza; dall'altro si consente l'arresto differito quando non sia possibile procedere in flagranza, anche grazie alla prova video o fotografica. Questa proposta di Legge tenderà a contrastare, come chiedono le stesse Forze dell'Ordine, con fermezza adeguata, proteste come quelle di ieri sera tese a produrre danni reali agli uomini e alle donne delle FF.OO. che diventano una vera e propria forma di terrorismo, come si è verificato ieri in centro dove un agente è rimasto ferito per ustioni dovute allo scoppio di una bomba carta, oltre ad esercizi commerciali danneggiati, auto incendiate e violenze di vario genere da parte di questi teppisti anarchici". (Com)