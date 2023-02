Nicaragua: Papa, preoccupato e addolorato per notizie che giungono dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, ha espresso preoccupazione e dolore per le notizie che giungono dal Nicaragua: "Non posso qui non ricordare con preoccupazione il vescovo di Matagalpa, Rolando Alvarez, a cui voglio tanto bene - ha sottolineato il Papa - condannato a 26 anni di carcere e anche le persone che sono stato deportate negli Stati Uniti. Prego per loro e per tutti coloro che soffrono in quella cara nazione". (Civ)