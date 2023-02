Turchia-Grecia: ministro Esteri Dendias, gli aiuti ad Ankara non si fermano qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia “è dalla parte del popolo turco” e gli aiuti per sostenere la Turchia dopo il terremoto “non si fermano qui”. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo di Ankara, Mevlut Cavusoglu, tenuta in occasione della sua visita in Turchia. Dendias ha detto di “avere ricevuto disposizioni dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis” affinché la Grecia faccia tutto il possibile per sostenere la Turchia in questo momento difficile, sia bilateralmente che nel contesto dell'Ue. "Vorrei anche ringraziare il ministro Cavousoglou per le parole molto calorose sugli sforzi dei soccorritori greci”, ha aggiunto Dendias. "Vorrei sottoscrivere quanto detto dal ministro Cavusoglu, non abbiamo bisogno di aspettare i disastri naturali per migliorare i nostri rapporti" ha infine sottolineato il capo della diplomazia greca.(Gra)