© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo locali addensamenti sulla pianura in dissoluzione nelle ore soleggiate. Assenti le precipitazioni. Temperature minime e massime senza variazioni rilevanti, ma in lieve aumento. In pianura minime intorno a -2°C, con marcata inversione termica; massime intorno a 11°C.(Rem)