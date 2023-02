Turismo: Coldiretti, spesa per la tavola è diventata la prima voce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​​L'Italia è diventata così leader mondiale del turismo enogastronomico potendo contare sull'agricoltura più green d'Europa di 5.450 specialità sono ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni censite dalle Regioni, 320 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership nel biologico con circa 86 mila aziende agricole biologiche, 25 mila agriturismi che conservano da generazioni i segreti della cucina contadina, 10 mila agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica e le numerose iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle strade del vino. ​​Senza dimenticare - continua la Coldiretti - il boom delle 25.400 aziende agrituristiche italiane, che sono in grado di offrire un potenziale di più di 294 mila posti letto e 532 mila coperti per il ristoro e quasi 2.000 attività di fattoria didattica per i più piccoli. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo è la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi dove è possibile riscoprire i sapori del passato veramente a chilometri zero tramandati da generazioni. Aumenta nel contempo l'offerta nelle campagne di servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti.​​ (segue) (Com)