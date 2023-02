Cina-Iran: presidente Repubblica islamica Raisi atteso a Pechino dal 14 al 16 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, si recherà in visita di Stato in Cina dal 14 al 16 febbraio prossimi su invito dell'omologo Xi Jinping. Lo ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Affari esteri di Pechino, Hua Chunying, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sul programma. Lo scorso dicembre Xi era stato in viaggio in Medio Oriente senza tuttavia far tappa in Iran, come avvenuto in occasione di un precedente tour regionale del 2016. Un fatto che era stato letto da alcuni analisti come prova dell'intenzione di Pechino di prendere le distanze da Teheran in un momento in cui la Repubblica islamica era scossa da una forte e diffusa rivolta sociale. Successivamente Xi aveva inviato in Iran il suo vice premier Hu Chunhua. La Cina rappresenta un partner commerciale e politici di fondamentale importanza per l'Iran, cui è anche legata da un accordo venticinquennale di partenariato strategico firmato nel 2021.(Cip)