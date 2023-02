Cipro: presidenziali, oggi il ballottaggio tra Christodoulides e Mavroyiannis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sondaggi danno Christodoulides favorito anche in questo secondo turno: nonostante la rottura con gli ex colleghi della forza politica conservatrice al governo, Raggruppamento democratico (Disy), l’ex ministro degli Esteri dovrebbe infatti riuscire a capitalizzare almeno parte del consenso degli iscritti. Una quota dei voti di Disy, tuttavia, potrebbe essere acquisita anche da Mavroyiannis, che ha già incassato il sostegno del sindaco conservatore di Paphos, Phenon Phenodos. A fare da sfondo a questa tornata elettorale rimangono i rapporti tesi con la parte settentrionale dell’isola - occupata unilateralmente dalla Turchia nel 1974 - e contraddistinti da una serie di infruttuosi colloqui di pace affidati per lungo tempo proprio a Mavroyiannis, ex negoziatore del presidente Anastasiades sul tema della riunificazione. La questione ha tuttavia occupato un posto marginale nella campagna elettorale, dominata prevalentemente dall’alto costo della vita - l’inflazione si è attestata al 7,1 per cento a gennaio - e dal drastico calo di turisti e investimenti dalla Russia, impegnata nella guerra in Ucraina. Al centro del dibattito si è posto anche il tema della corruzione e quello della forte pressione migratoria registrata da Cipro, aumentata esponenzialmente dal 2020. Tematiche, queste, che hanno permeato sia la visione politica di Christodoulides - che propende per una politica severa sull’immigrazione - sia quella di Mavroyiannis, promotore di un approccio più progressista in campo economico e sociale. (segue) (Gra)