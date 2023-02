Cipro: presidenziali, oggi il ballottaggio tra Christodoulides e Mavroyiannis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del ballottaggio delle presidenziali - a cui si sono chiamati 561 mila elettori - il governo cipriota ha incrementato le misure di sicurezza. Saranno circa 2.500 gli agenti in servizio attivo sull’isola nella giornata di oggi, contro i duemila dispiegati in quella del primo turno. Le forze dell’ordine si concentrano soprattutto attorno allo stadio Tassos Papadopoulos di Nicosia, dove sarà proclamato l’esito finale della votazione. (Gra)