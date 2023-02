Ucraina: sondaggio, popolazione pronta a combattere “anche in caso di attacco nucleare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in caso di attacco nucleare da parte della Federazione Russa, l'89 per cento degli ucraini vuole continuare la lotta: è quanto risulta da un sondaggio realizzato per conto della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, e pubblicato in esclusiva dal quotidiano berlinese "Der Tagesspiegel". Per l'85 per cento degli intervistati, inoltre, il ritiro della Russia entro le zone occupate fino al 24 febbraio 2022, non sarebbe una base accettabile per un cessate il fuoco. Per la stragrande maggioranza degli intervistati, infatti, la restituzione al'Ucraina del Donbass e della Crimea è irrinunciabile. Il 72 per cento degli interpellati vorrebbe che il Paese ottenesse forniture di armi a lungo termine dall'Occidente. I due terzi, circa, sono convinti che l'Ucraina non sarà mai al sicuro al di fuori della Nato. Una netta maggioranza, infine, nutre maggiore fiducia nella protezione degli Stati Uniti e della Nato che non in quella dell'Unione europea. "La coesione della popolazione ucraina, unita dalla determinazione a difendere la propria democrazia dal revisionismo autocratico della Russia, è una delle ragioni principali della straordinaria resilienza dell'Ucraina", sottolineano gli autori del sondaggio. Un’altra ricerca, questa volta realizzata dall'agenzia demoscopica internazionale YouGov e pubblicata dal settimanale tedesco “Bild”, rovescia i risultati quando si tratta della popolazione tedesca in un ipotetico scenario che vedrebbe “un’invasione russa della Germania”. (segue) (Geb)