Ucraina: sondaggio, popolazione pronta a combattere “anche in caso di attacco nucleare” (2)

- In questo caso solo un tedesco su dieci sarebbe pronto a difendere il proprio Paese “con le armi in pugno”. Stando alle risposte degli intervistati, il 5 per cento andrebbe a combattere come volontario, mentre un altro 6 per cento ritiene che in caso di guerra sarebbe richiamato per difendere il Paese. Allo stesso tempo, il 33 per cento degli intervistati proverebbe a continuare la propria vita abituale. Quasi un tedesco su quattro (il 24 per cento) in caso di guerra lascerebbe il Paese il prima possibile, ma tra quanti hanno dato questa risposta, la percentuale di giovani in età di leva è significativamente più alta. (Geb)