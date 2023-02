Ucraina-Regno Unito: fonti stampa, discussioni in corso su piano di produzione armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Alti funzionari dell'industria della difesa del Regno Unito starebbero discutendo un piano, con le loro controparti a Kiev, per la produzione di armi e attrezzature militari britanniche in Ucraina. Lo ha rivelato il quotidiano britannico “Daily Telegraph”, precisando che i funzionari britannici avrebbero recentemente visitato l'Ucraina, allo scopo di creare imprese miste che producano armi e attrezzature su licenza britannica. Anche altre società europee della difesa sarebbero in trattative con il governo di Kiev, ma le società britanniche starebbero cercando di anticipare i concorrenti francesi e tedeschi per far arrivare il Regno Unito primo al traguardo.(Rel)