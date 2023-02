Ue: Berlusconi, direttiva su case green? Ci opporremo in ogni sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Ci opporremo a questa direttiva in tutte le sedi. Non permetteremo mai che venga applicata una norma che penalizzerebbe in modo straordinario la casa degli italiani". Lo ha chiarito in un'intervista a "Il Giornale" il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando del provvedimento europeo per le case green. "Lo dico con la più grande chiarezza: per noi la casa è sacra, non si tocca in nessun caso. Voglio aggiungere che grazie alla nostra battaglia nel Ppe abbiamo già ottenuto alcune modifiche migliorative, ma ancora insufficienti. Continueremo a lavorare in questo senso con i nostri partner europei, con spirito costruttivo. Io sono un convintissimo europeista, ma non è questa l'Europa che vorrei", ha aggiunto. (Rin)