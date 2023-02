Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias oggi in visita per offrire sostegno dopo terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Grecia, Nikos Dendias, è arrivato oggi in Turchia per garantire il sostegno di Atene al suo vicino colpito da due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 lo scorso 6 febbraio. Lo ha riferito il ministero greco in un comunicato, spiegando che Dendias è accompagnato durante la visita dall’omologo turco Mevlut Cavusoglu. Dendias incontrerà i soccorritori greci che operano nelle aree interessate dalle due violente scosse, visiterà il Centro operativo di Antiochia ed esaminerà le modalità per un’ulteriore assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Dendias è il primo ministro europeo a visitare le zone terremotate. Nonostante le storiche tensioni su diversi temi tra Atene e Ankara, la Grecia è stata uno dei primi Paesi europei a inviare soccorritori e aiuti umanitari poche ore dopo il disastro. Lo scorso 6 febbraio, il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per offrire “aiuto immediato” ad Ankara e finora ha inviato 80 tonnellate di aiuti medici e attrezzature di primo soccorso.(Gra)