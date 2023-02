Giustizia: Berlusconi, condivisibili dichiazioni Nordio, riforma necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "A differenza di quanto è stato raccontato tante volte, io non ho alcuna ostilità verso la magistratura, anzi riconosco che nell'ordine giudiziario vi sia un'ampia maggioranza di magistrati seri, imparziali, competenti, che lavorano con impegno, con dedizione e senso dello Stato. Purtroppo certi magistrati, soprattutto in alcune procure, per odio ideologico o semplice smania di potere e di protagonismo, hanno danneggiato la credibilità dell'intero sistema. Anche per questo una riforma è necessaria, perché la giustizia per essere tale non deve soltanto trovare i colpevoli, ma anche, anzi soprattutto, tutelare gli innocenti. In questo senso le indicazioni del ministro Nordio sono perfettamente condivisibili e sono convinto si tradurranno in misure concrete in tempi brevi. Ce ne sono le condizioni, anche perché una riforma organica della giustizia è parte essenziale del patto di governo". Lo ha detto in un'intervista a "Il Giornale" il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (Rin)