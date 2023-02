Egitto: presidente Al Sisi incontra il presidente del gruppo greco Copelouzos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha incontrato il presidente del gruppo greco Copelouzos, Dimitris Copelouzos, per discutere delle opportunità di cooperazione in ambito energetico. Lo ha riferito il portavoce della presidenza, Ahmed Fahmy, spiegando che all’incontro hanno partecipato anche il premier Mustafa Madbouly, il ministro dell’Elettricità Mohamed Shaker e alcuni dirigenti del gruppo industriale greco. L’incontro ha riguardato le opportunità di cooperazione tra l’Egitto e il gruppo per la realizzazione di progetti dedicati alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e al suo trasferimento in Europa attraverso la Grecia e grazie al collegamento elettrico tra i due Paesi. Le parti hanno espresso la volontà di proseguire la cooperazione per favorire la produzione e il trasferimento di energia dall’Egitto all’Europa attraverso la Grecia e per consolidare la posizione del Paese delle piramidi come centro energetico regionale.(Cae)