Turchia-Siria: Consiglio per la fatwa degli Emirati chiede aiuti a sostegno dei terremotati

- Il Consiglio per la fatwa degli Emirati Arabi Uniti ha chiesto urgenti aiuti umanitari per sostenere le persone colpite dalle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale l’appello è parte della campagna “Bridges of Goodness”, lanciata dalla Mezzaluna rossa emiratina in coordinamento con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e il ministero dello Sviluppo. “Sulla base dei nostri principi islamici e degli sforzi degli Emirati nel sostenere il lavoro umanitario, il Consiglio esorta tutti ad accelerare la fornitura di aiuti umanitari alle persone colpite dal terremoto per aiutare ad alleviare le loro sofferenze e mitigare le ripercussioni di questo disastro”, ha spiegato il Consiglio in una dichiarazione, elogiando il ponte aereo istituito dal presidente Mohammed bin Zayed al Nahyan e dal premier Mohammed bin Rashid Al Maktoum per fornire aiuti alla popolazione nelle zone terremotate. In questi giorni, la campagna "Bridges of Goodness" continua a raccogliere donazioni grazie al coordinamento tra la Mezzaluna rossa e le organizzazioni umanitarie e di beneficenza del Paese.(Res)