Roma: furti in abitazione e negli esercizi commerciali, 4 persone arrestate

- Ancora quattro arrestati da parte della Polizia di Stato grazie al rafforzamento e alla rimodulazione delle attività di prevenzione, mirate alla repressione di furti e rapine commesse all'interno di appartamenti o presso gli esercizi pubblici. Sono due i cittadini albanesi di 31 e 38 anni arrestati dagli agenti del commissariato Tor Carbone e della Sezione Volanti poiché gravemente indiziati di tentato furto. I due hanno tentato un furto al sesto piano di un condominio in via Benedetto Croce senza riuscirci. Al momento della fuga sono stati bloccati immediatamente sul posto dagli agenti di polizia impegnati in servizi finalizzati a prevenire e reprimere furti in abitazione. (segue) (Rer)