Roma: furti in abitazione e negli esercizi commerciali, 4 persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 38enne nel fuggire si è provocato delle lesioni alle gambe che gli hanno impedito di proseguire la fuga, mentre il 31enne è stato raggiunto e arrestato dai poliziotti. Durante la perquisizione domiciliare nell'appartamento dove vivevano i due uomini insieme alla compagna del 31enne, sono stati rinvenuti 3.200 euro, 5 orologi ed un bracciale. I 3 sono stati anche denunciati per ricettazione degli oggetti rinvenuti di probabile provenienza furtiva, dei quali gli stessi non hanno saputo indicarne la provenienza. Dopo la convalida dell'arresto per i due è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)