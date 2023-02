Roma: furti in abitazione e negli esercizi commerciali, 4 persone arrestate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Rintracciato in via Baldo degli Ubaldi, il ragazzo è stato sottoposto a Fermo di P.G.. Dopo la convalida per lui è stata disposta la misura cautelare in carcere. Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in via Torraccio di Torrenova presso un negozio dove era stato segnalato un furto. Una volta bloccata la donna autrice del reato, una cittadina dell'Algeria di 35 anni, è risultato che la stessa era colpita da ordine di revoca del decreto di sospensione della carcerazione e ripristino del medesimo dovendo espiare mesi 2 e 18 giorni per furto. La 35enne è stata condotta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia. (segue) (Rer)