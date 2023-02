Roma: furti in abitazione e negli esercizi commerciali, 4 persone arrestate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Prati, invece, gli agenti del locale commissariato hanno arrestato un italiano di 51 anni per il reato di rapina. L'uomo ha forzato la porta di una pizzeria in via Leone introducendosi all'interno, in quel momento il titolare stava tornando al negozio ed ha sorpreso il ladro all'interno ingaggiando una colluttazione. Successivamente il 51enne è stato bloccato dai poliziotti giunti sul posto. A seguito di convalida nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (Rer)