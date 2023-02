Roma: blitz anti droga in diversi quartieri, 6 spacciatori arrestati in 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nelle ultime 48 ore, nel corso di diversi blitz antidroga, i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato 6 persone. I carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato in flagranza di reato una donna 47enne della provincia di Latina, senza fissa dimora, incensurata, senza occupazione, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio. Nello specifico, è stata notata da una pattuglia di militari nel parcheggio di un noto store di via di Settebagni, zona Bufalotta a bordo della propria utilitaria. I militari insospettiti da alcune manovre fatte con l’autovettura, hanno perquisito la donna e l’hanno trovata con 14 pallette di cocaina, dosi per un totale di 13 grammi, nascoste nel reggiseno, oltre 4 grammi di hashish e 150 euro in denaro contante. La droga e il denaro sono stati sequestrati. (segue) (Rer)