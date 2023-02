Roma: blitz anti droga in diversi quartieri, 6 spacciatori arrestati in 48 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor Bella Monaca, i carabinieri della locale Stazione hanno notato una donna dapprima aggirarsi con fare sospetto in via Leonardo Agostini e poi avvicinarsi ad un uomo a cui ha ceduto due dosi di cocaina. Immediatamente intervenuti, i carabinieri hanno interrotto la cessione e hanno arrestato la donna, una 41enne del posto già nota per analoghi reati, trovandola in possesso di ulteriori dosi della stessa sostanza stupefacente. I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno poi perquisito l’abitazione dell’arrestata, nella stessa via, rinvenendo e sequestrando ulteriori 36 dosi della stessa droga e oltre 12.000 euro in denaro contante, ritenuti provento di attività illecita. (segue) (Rer)