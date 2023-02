Roma: blitz anti droga in diversi quartieri, 6 spacciatori arrestati in 48 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, invece, sono intervenuti presso un’abitazione in via Pippo Tamburri, zona Torre Maura, dove era stata segnalata una lite, trovando all’interno solo un 20enne romano, con precedenti, sorpreso in possesso di alcune sigarette “imbottite” di marijuana. Insospettitisi, i Carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire, all’interno della camera da letto, 280 grammi della stessa droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. Nella notte a San Basilio, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 34enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un giovane in via Corinaldo. Nelle sue tasche sono state rinvenute ulteriori dosi della stessa sostanza stupefacente e 150 euro. (segue) (Rer)