Roma: blitz anti droga in diversi quartieri, 6 spacciatori arrestati in 48 ore (4)

- I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un 38enne del Gambia bloccato dopo aver ceduto 3 dosi di eroina ad un 63enne romano. Infine, un 43enne originario della provincia di Cosenza e residente a Roma, già sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per precedenti reati, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli perché sorpreso in via di Torrenova a cedere una dose di shaboo ad un cittadino cinese. Nelle sue tasche sono state rinvenute ulteriori 3 dosi di shaboo e 2.400 euro in contanti. (Rer)