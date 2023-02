Cuba: presidente Diaz-Canel in Messico ammette "tremende difficoltà" per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'isola di Cuba sta affrontando "tremende difficoltà" legate a eventi naturali e alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Miguel Diaz-Canel al suo arrivo in Messico, dove ieri è stato ricevuto dall'omologo Andrés Manuel Lopez Obrador. "Ringrazio ancora una volta un Paese amico per la sua solidarietà verso il popolo cubano, che sta affrontando tremende difficoltà a causa di una combinazione di eventi naturali e degli effetti dell'embargo", ha dichiarato Diaz-Canel nel corso di una cerimonia di benvenuto a Campeche. Il presidente cubano ha menzionato i piani per l'esportazione di pietrisco in Messico per un progetto ferroviario, e ha sottolineato come durante la sua visita "analizzerà i nuovi obiettivi" della cooperazione "in aree di comune interesse". Diaz-Canel ha anche ricordato la nutrita presenza di medici cubani in Messico e ha annunciato che farà visita ad alcuni di loro nel corso del soggiorno.(Mec)