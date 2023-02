Turchia-Siria: ministra Germania Faeser, visti temporanei a persone colpite dal terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania concederà alle persone colpite dai terremoti in Turchia e Siria dei visti per il soggiorno temporaneo presso i parenti che vivono nel Paese. Lo ha dichiarato la ministra tedesca dell’Interno, Nancy Faeser, al quotidiano “Blid”. "Questo è un aiuto di emergenza", ha precisato Faeser. "Vogliamo consentire alle famiglie turche o siriane in Germania di portare i loro parenti stretti via dall'area del disastro”, ha osservato la ministra aggiungendo che i visti potrebbero avere una durata di tre mesi.(Geb)