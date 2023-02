Business news: premier Egitto Madbouly riceve ex presidente serbo, focus su cooperazione settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha ricevuto l’ex presidente della Serbia, Boris Tadic, per discutere della cooperazione nel settore agricolo. Lo hanno riferito i media egiziani, spiegando che l’incontro ha passato in rassegna gli sviluppi nelle relazioni bilaterali tra Egitto e Serbia, "culminati con la visita del presidente Abdel Fattah al Sisi in Serbia nel luglio 2022, che ha rappresentato un grande impulso per le relazioni tra i due Paesi". Sul piano economico, Madbouly ha indicato che le relazioni economiche tra i due paesi stanno assistendo a un notevole miglioramento, esprimendo l'aspirazione dell'Egitto a rafforzare la cooperazione in una serie di campi, compreso il campo dell'agricoltura. Il premier egiziano ha anche parlato degli effetti economici della pandemia di Covid-19 e della guerra in Ucraina. Da parte sua, Tadic ha espresso la sua aspirazione a rafforzare la cooperazione con l’Egitto nel settore agricolo. (Cae)