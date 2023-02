Business news: Libano, al via bando di gara per costruzione di silos per il grano a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato aperto il bando per la gara d’appalto per la costruzione di silos per cereali dalla capacità di 120 mila tonnellate a Tripoli, nel nord del Libano. Secondo quanto riferito dai media libanesi, la decisione era stata annunciata dal ministro dell’Economia uscente, Amine Salam, e dal ministro dei Lavori pubblici e dei trasporti, Ali Hamiye. La durata complessiva della concessione è di 25 anni. La garanzia richiesta per tutto questo periodo deve coprire un plafond di tre milioni di dollari. Lo scorso 3 febbraio, i due ministri hanno annunciato il completamento delle specifiche per la realizzazione dei silos per il porto di Tripoli su un'area di 36 mila metri quadrati. In base ai dati disponibili, il fabbisogno di stoccaggio di grano è pari a 360.000 tonnellate così ripartite: 120.000 tonnellate al porto di Beirut; altre 120.000 tonnellate al porto di Tripoli; 120.000 tonnellate al porto di Tripoli per rifornire la Valle della Bekaa. Quanto ai nuovi silos nel porto di Beirut, questi occuperanno un'area di 25 mila metri quadrati e saranno costruiti parallelamente a ciò che resta di quelli semi-distrutti dall'esplosione del 4 agosto 2020. Il costo dei due progetti, per Beirut e Tripoli, supererà i 20 milioni di dollari circa. (Lib)