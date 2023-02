Business news: Egitto, il deficit commerciale a novembre si è ridotto del 38,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del deficit della bilancia commerciale è stato di 2,15 miliardi di dollari nel novembre 2022, rispetto ai 3,50 miliardi di dollari dello stesso mese dell'anno precedente, in calo del 38,5 per cento. Lo ha annunciato in una nota l'Agenzia centrale egiziana per la mobilitazione e le statistiche. Il valore delle esportazioni è diminuito del 17,8 per cento, raggiungendo i 3,79 miliardi di dollari nel novembre 2022, rispetto ai 4,61 miliardi di dollari dello stesso mese dell'anno precedente. Le esportazioni di gas naturale e liquefatto sono diminuite del 13,3 per cento, di greggio del 15,6 per cento, dei fertilizzanti del 13,3 per cento e dei prodotti petroliferi del 36,8 per cento. Le esportazioni di alcune commodities sono aumentate nel mese di novembre 2022 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, le più importanti delle quali sono vestiti del 17,2 per cento, la pasta e le preparazioni alimentari del 18,7 per cento, la frutta fresca del 72,6 per cento e le barre, bastoncini, angolari e fili dal ferro del 143,5 per cento. Il valore delle importazioni è diminuito del 26,8 per cento, raggiungendo i 5,94 miliardi di dollari nel novembre 2022, rispetto agli 8,11 miliardi di dollari dello stesso mese dell'anno precedente. Le importazioni di petrolio greggio sono diminuite del 9,6 per cento, medicinali e prodotti farmaceutici sono diminuite del 29,6 per cento e le materie prime di ferro o acciaio sono diminuite del 40,3 per cento. Mentre il valore delle importazioni di alcune materie è aumentato nel mese di novembre 2022 rispetto alla controparte dello stesso mese dell'anno precedente, le più importanti delle quali sono il grano del 10,2 per cento, i prodotti petroliferi del 51,2 per cento, gas naturale del 134,2per cento, i tubi, e altre materie di ferro o acciaio del 58,6 per cento. (Cae)