Business news: Meloni, sottoscritto con l'Etiopia programma triennale di cooperazione da 140 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro del premier italiano Giorgia Meloni con l'omologo etiope Abiy Ahmed ha portato alla sottoscrizione di una dichiarazione congiunta per un programma triennale di cooperazione allo sviluppo in favore dell’Etiopia da 140 milioni euro, 100 a credito e 40 sotto forma di doni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa, a palazzo Chigi, al termine dell’incontro con il primo ministro della Repubblica federale e democratica dell’Etiopia, Abiy Ahmed Ali. "È un programma di aiuti importante, che conferma la nostra volontà di aiutare il percorso di sviluppo dell’Etiopia", ha proseguito il capo dell'esecutivo italiano, che ha poi sottolineato come, a questa, si aggiunga un’altra intesa. "Il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, e il ministro delle Finanze etiope hanno firmato due accordi per 42 milioni di euro sulle filiere del tè e del caffè, e sulle infrastrutture idriche nelle aree aride del Paese", ha concluso Meloni. (Rin)