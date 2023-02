Lazio 2023: urne aperte fino a domani, quasi 4,8 milioni al voto e 5 candidati presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque i candidati in corsa per la poltrona di governatore: in ordine alfabetico, Donatella Bianchi, 59 anni, volto televisivo rai ed ex presidente del Wwf Italia, sostenuta dal M5s e dal Polo progressista-Sinistra ecologista; Alessio D'Amato per il centrosinistra, 54 anni, assessore alla Sanità uscente nella giunta Zingaretti, candidato di una coalizione che comprende Pd, Azione-Italia viva, Alleanza verdi e sinistra, +Europa, Demos, Psi e Lista civica D'Amato; Sonia Pecorilli del Partito Comunista Italiano, 52 anni, operatrice sanitaria; Rosa Rinaldi, 58 anni, sindacalista ed ex sottosegretario al lavoro nel governo Prodi, candidata di Unione popolare; Francesco Rocca per la coalizione di centrodestra, 57 anni, avvocato ed ex presidente della Croce Rossa Italiana, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati-Rinascimento Sgarbi, Udc, Lista civica Rocca. Contestualmente verranno eletti 50 consiglieri regionali. Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido. (Rer)