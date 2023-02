Usa-Cina: "oggetto volante" abbattuto sui cieli del Canada, è il terzo in Nord America in due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo "oggetto volante non identificato" è stato abbattuto da un caccia statunitense ieri sera sui cieli del Canada su ordine del presidente Usa Joe Biden e del primo ministro canadese Justin Trudeau. Lo ha reso noto il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca in un comunicato. "Per eccesso di cautela e su raccomandazione dei vertici militari, il presidente Biden e il primo ministro Trudeau hanno autorizzato l'abbattimento", si legge nel documento, nel quale si precisa che l'operazione è stata eseguita da un F-22 in territorio canadese e in stretto coordinamento con le autorità di Ottawa. In precedenza l'Amministrazione per l'aviazione federale (Faa) aveva annunciato la chiusura dello spazio aereo statunitense nell'area di Havre, nel Montana, su richiesta del Pentagono. Si tratta del terzo abbattimento in Nord America nel giro di due settimane: sabato 4 febbraio le forze aeree Usa hanno colpito sull'Oceano Atlantico un pallone spia cinese che nei sette giorni precedenti aveva sorvolato lo spazio aereo nazionale, mentre venerdì 10 febbraio è stata la volta in Alaska di un oggetto volante ad alta quota di cui tuttavia non è stata resa nota la provenienza. Secondo la ministra della Difesa canadese, Anita Anand, l'obiettivo colpito ieri sera viaggiava a un'altezza di 12 mila metri e appariva "più piccolo" del pallone spia cinese abbattuto il 4 febbraio. Anand si è tuttavia rifiutata di azzardare ipotesi sulla provenienza dell'oggetto. "Non deve essere sottostimata l'importanza del momento: abbiamo identificato un oggetto insieme e lo abbiamo abbattuto insieme", ha sottolineato la ministra. (Was)