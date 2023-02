Cipro: presidenziali, oggi il ballottaggio tra Christodoulides e Mavroyiannis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Cipro sono oggi chiamati nuovamente alle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Come previsto dai sondaggi, nessuno dei 14 candidati alla presidenza ha infatti ottenuto la maggioranza assoluta per essere eletto al primo turno disputato domenica scorsa, da cui è emerso come favorito Nikos Christodoulides. Ex ministro degli Esteri dell’attuale governo guidato da Nikos Anastasiadis, il 49enne Christodoulides è stato il candidato più votato del centrodestra con il 32,04 per cento delle preferenze, ponendosi di poco davanti al diplomatico di lungo corso Andreas Mavroyiannis, 66 anni, sostenuto dal partito comunista Akel con il 29,59 per cento dei consensi. In terza posizione figura il 61enne Averof Neofytou, candidato sostenuto dal presidente uscente Anastasiades, che ha ottenuto appena il 26 per cento dei voti nonostante le incoraggianti previsioni dei sondaggi. A sfidarsi nel ballottaggio sono dunque Christodoulides e Mavroyiannis, che dovranno ottenere il 50 per cento più uno dei voti per succedere al presidente Anastasiades, che dopo dieci anni cede la guida della Repubblica cipriota per sopraggiunti limiti di mandato. Il nuovo presidente governerà la parte meridionale dell’isola, membro dell’Unione europea dal 2004, mentre non avrà giurisdizione sull’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. (segue) (Gra)