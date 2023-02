Business news: vice ministro Energia Kirghizistan, produzione elettrica triplicherebbe con nuovo impianto nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kirghizistan triplicherà la propria produzione elettrica nazionale se realizzerà un nuovo impianto nucleare in collaborazione con il colosso russo Rosatom. Lo ha dichiarato il vice ministro dell'Energia, Sabyrbek Sultanbekov, ricordando che le due parti hanno trovato nel novembre del 2022 un accordo per l'avvio di studi sulla costruzione di due reattori da 50 megawatt l'uno in Kirghizistan. Ripreso dal portale d'informazione "24.kg", Sultanbekov ha tuttavia spiegato che per superare il problema dei frequenti cali di energia nel Paese sarebbe necessario arrivare a produrre almeno a 300 megawatt. Secondo i media russi, in ogni caso, i lavori per la realizzazione della centrale non verrebbero completati prima del 2028. (Res)