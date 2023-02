Business news: Cina, inflazione al consumo aumentata del 2,1 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo (Ipc), il principale indicatore dell’inflazione, in Cina, è aumentato del 2,1 per cento su base annua a gennaio. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che imputa la performance soprattutto all’allentamento delle restrizioni per contenere il Covid-19 e ad una accresciuta spesa dei consumatori durante le festività del Capodanno lunare. Nel periodo di riferimento, i prezzi nel mercato alimentare sono aumentati del 6,2 per cento, seguiti da un rincaro del 20,3 per cento sui biglietti aerei. L’inflazione core, che esclude dalla misurazione cibo ed energia, è aumentata di un punto percentuale rispetto all’anno precedente. Sempre a gennaio, l’indice dei prezzi alla produzione (Ipp), che misura il costo delle merci all’ingrosso, è diminuito dello 0,8 per cento rispetto all’anno precedente. (Cip)