Business news: stampa, Meng Wanzhou assumerà presidenza Huawei il prossimo aprile

- La direttrice finanziaria del colosso delle telecomunicazioni Huawei, Meng Wanzhou, dovrebbe assumere la presidenza di turno della società il prossimo aprile. Lo riferisce il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”, aggiungendo che Meng dovrebbe ricoprire per la prima volta l’incarico da quando è stata designata tra i presidenti di turno di Huawei lo scorso marzo, assieme a Eric Xu Zhijun e Ken Hu Houkun. Durante il suo mandato semestrale ai vertici dell’azienda, Meng guiderà il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. L’indiscrezione, rilanciata da diversi organi di stampa cinesi, non è stata confermata dalla multinazionale, sottoposta a crescenti restrizioni da parte degli Stati Uniti per timori legati alla violazione della privacy e alla sicurezza nazionale. Nel 2018, la direttrice finanziaria di Huawei è stata arrestata in Canada con l'accusa di frode bancaria e violazione delle sanzioni statunitensi contro l'Iran, su mandato di Washington. La Cina ha reagito ordinando la detenzione degli imprenditori canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor. (Cip)