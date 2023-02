Business news: ministra Industria Tunisia, aspiriamo a produrre 60 megawatt di elettricità da solare entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia mira a superare la quantità di 60 megawatt di energia ottenuta utilizzando i pannelli solari nell'anno in corso. Lo ha dichiarato la ministra dell'Industria, delle miniere e dell'energia della Tunisia, Neila Nouira Gonji, durante una conferenza stampa dedicata alla presentazione delle nuove modifiche dell'ordinanza che regola il Fondo per la transizione energetica. La ministra ha spiegato che l'ordinanza che è stata emessa in Gazzetta ufficiale ed è mirata a sostenere la strategia ed i programmi fissati per l'energia nelle tre dimensioni economica, sociale e ambientale. Gonji ha anche annunciato che è stato registrato uno sviluppo nell'uso dei pannelli solari, con la quantità di energia prodotta passata dai 30 megawatt nel 2021 a 54 megawatt nel 2022, è l’obiettivo è superare i 60 megawatt nell’anno in corso. (Tut)