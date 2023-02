Business news: Etiopia-Francia, ministro Finanze Eyob e direttore del Tesoro Molin si incontrano sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è "determinata" ad accelerare il processo di alleggerimento del debito dell'Etiopia nel quadro del G20. Lo ha scritto in un post su Facebook il ministero delle Finanze etiope, riferendo dell'incontro tra il ministro titolare del dicastero Eyob Tekalign ed il direttore generale del Tesoro francese, Emmanuel Molin, nel quale le parti hanno discusso della cooperazione economica fra i due Paesi. Nell'incontro, sottolinea il ministero etiope, Parigi si è detta impegnata a sostenere l'Etiopia nello sviluppo della cooperazione economica bilaterale e multilaterale, in un dialogo al quale ha assistito anche il governatore della Banca nazionale etiope, Mamo Mihretu. Da parte sua, Tekalign ha spiegato i settori economici e sociali che l'Etiopia sta facendo e ha spiegato che il processo di ricostruzione delle comunità colpite da conflitti e calamità naturali sta continuando. Dopo la tappa in Italia, ieri il primo ministro etiope Abiy Ahmed è stato a Parigi, dove lo ha ricevuto il presidente Emmanuel Macron. Secondo quanto ha reso noto l'Eliseo con una nota, il colloquio fra le parti si è incentrato sugli accordi di pace conclusi a Pretoria con i tigrini e "le grandi sfide della relazione bilaterale, soprattutto la cooperazione nel settore culturale e patrimoniale". In un post sui social, Ahmed si è detto "molto fiducioso" che il progresso delle relazioni tra i due Paesi si traduca "in risultati economici rafforzati". "Accogliamo con grande favore gli investimenti delle società francesi in Etiopia”, ha aggiunto il premier. (Res)