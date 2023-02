Business news: Corea del Sud, regolatori multano costruttori di auto tedeschi per dati emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità per la concorrenza della Corea del Sud ha annunciato d'aver sanzionato tre costruttori di auto tedeschi per un totale di 42,3 miliardi di won (33,48 milioni di dollari) per aver manipolato i dati relativi alle emissioni inquinanti delle loro autovetture con motore diesel. Mercedes-Benz, Bmw, Wolkswagen e Audi sono stati accusati dalle autorità coreane di essersi accordati "per ridurre la competizione e limitare la scelta dei consumatori", afferma una nota della Korea Fair Trade Commission (Kftc). La commissione ha imposto una sanzione di 20,7 miliardi di won a Mercedes-Benz, una di 15,7 miliardi di won a Bmw e una di sei miliardi a Audi. Volkswagen non è stata sanzionata perché non avrebbe ottenuto maggiori ricavi tramite le manipolazioni in oggetto. Lo scorso anno le autorità coreane avevano già multato Mercedes-Benz e la sua unità locale per pubblicità ingannevole in merito alle emissioni delle sue vetture con motore diesel. (Git)