Business news: Trafigura subisce frode sul nichel, perdita potenziale di 577 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso commerciale delle materie prime Trafigura, con sede in Svizzera e a Singapore, ha subito una frode nelle forniture di nichel, che secondo la compagnia potrebbero costarle perdite per ben 577 milioni di dollari. L'azienda, che nell'ultimo decennio ha costantemente ampliato le proprie operazioni sino a divenire un nome di primo piano nel mercato globale delle materie prime, avrebbe subito una "frode sistemica" ad opera di aziende che riteneva controllate dal magnate indiano dei metalli Prateek Gupta, incluse Tmt Metals e controllate di Ud Trading Group. Secondo la compagnia svizzera con sede a Singapore, carichi marittimi di nichel - un materiale cruciale nella produzione di batterie per le auto elettriche, del valore di 30 mila dollari a tonnellata - avrebbero iniziato a subire ritardi e ammanchi, con una serie di soste non programmate in diversi porti lungo la rotta prima dell'arrivo pianificato a Rotterdam. Una serie di ispezioni dei carichi avrebbe portato alla scoperta della sostituzione del nichel con acciaio al carbonio, di valore assai inferiore. Trafigura ha annunciato di aver intrapreso una azione legale contro Gupta e le aziende coinvolte. Come ricorda il quotidiano "Wall Street Journal", il mercato globale dei metalli si è già dimostrato vulnerabile alle frodi: nel 2014, ad esempio, l'assenza di carichi di rame nel porto cinese di Qingdao innescò una serie di azioni legali da parte di banche che avevano finanziato commercianti di materie prime accettando il metallo come collaterale. (Was)