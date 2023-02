Business news: semiconduttori, utili Smic scendono di oltre il 26 per cento nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di semiconduttori cinese Semiconductor Manufacturing International Corp (Smic) ha registrato un calo degli utili di oltre il 26 per cento nel quarto trimestre, periodo in cui i profitti si sono attestati a 425,5 milioni di dollari. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata dalla multinazionale, in cui si precisa che il fatturato è diminuito del 15 per cento su base trimestrale. Le entrate registrate complessivamente nel 2022 sono aumentate di quasi il 34 per cento rispetto al 2021, attestandosi a 7,27 miliardi di dollari. La multinazionale è stata inserita dagli Stati Uniti nella lista di controllo delle esportazioni alla fine del 2020. Nel tentativo di contribuire all’autosufficienza cinese nel comparto dei microchip, ha avviato la costruzione di quattro fonderie in tutta la Cina, di cui una a Shanghai e una a Tientsin, che saranno operative nell’arco di cinque o sette anni. (Cip)